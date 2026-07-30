В древесине из Опаринского района нашли карантинных насекомых

Древесина пройдет химическое обеззараживание. Фото: управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Как сообщает управление Россельхознадзора, 27 июля в Опаринском районе специалисты досмотрели 52 кубометра лесопродукции хвойных пород, предназначенной для отправки в Республику Марий Эл.

В ходе проверки специалисты обнаружили повреждения, присущие опасным карантинным насекомым. Лабораторная экспертиза подтвердила зараженность данной партии. В ней нашли личинки большого черного елового усача.

В результате сотрудники выдали собственнику груза предписание об устранении нарушений, чтобы тот отправил древесину на химическое обеззараживание.