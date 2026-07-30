18 школ Кирова после капремонта откроются к 1 сентября

Обновленные после капремонта школы Кирова примут учеников 1 сентября. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кирове завершается капитальный ремонт 18 общеобразовательных учреждений. В среднем готовность объектов достигла 95%, а к началу нового учебного года все обновленные школы должны принять учеников.

Работы проходят в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Частичный капитальный ремонт проводят в школах №№ 9, 10, 30, 33, 47, 51, 52, 54, 57, 58, 60, 62, 65 и 69. Также в список вошли гимназия имени А. Грина, Вятская православная гимназия, инженерно-железнодорожный и художественно-технологический лицеи.

На обновление образовательных учреждений из федерального и регионального бюджетов выделили более 655 млн рублей. Из этой суммы около 168 млн рублей предусмотрено на приобретение средств обучения и воспитания.

В ряде школ ремонт начался еще во время учебного года. Работы организовали с соблюдением требований безопасности для учеников. В зависимости от учреждения специалисты приводят в порядок фасады и кровли, ремонтируют входные группы и внутренние помещения.

Сейчас средняя готовность всех 18 объектов составляет 95%. В городском департаменте образования заверили, что работы завершат к началу нового учебного года. Уже 1 сентября обновленные школы откроют двери для учеников.