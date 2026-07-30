В Кирове «Лада» сбила 17-летнего велосипедиста

Фото: Госавтоинспекция Кировской области

В среду, 29 июля, в Кирове столкнулись «Лада Искра» и электровелосипед «Венбокс», в результате чего пострадал подросток. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

Авария произошла в 18.45 мнут на улице Воровского. Неподалеку от дома №92/2 столкнулись «Лада» и электровелосипед. За рулем легковушки находился 53-летний мужчина. На электровелосипеде ехал 17-летний молодой человек.

В результате ДТП пострадал один человек. Травмы получил водитель электровелосипеда. По факту случившегося проводится проверка. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства происшествия.

Всего за сутки в Кировской области произошло два ДТП. В результате этих происшествий пострадали в общей сложности два человека.