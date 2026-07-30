Промышленность Кировской области показала рост на 5,8%

Названы отрасли промышленности Кировской области с самым заметным ростом. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кировской области по итогам первого полугодия 2026 года выросло промышленное производство. Индекс за январь-июнь составил 105,8% к аналогичному периоду 2025 года.

В обрабатывающей промышленности объем выпуска продукции увеличился на 6,2%. Объем услуг в сфере водоснабжения, водоотведения, сбора и утилизации отходов, а также ликвидации загрязнений вырос на 7,6%. В сфере обеспечения электричеством, газом и паром рост составил 2,9%.

Наиболее заметную динамику среди обрабатывающих отраслей показало производство текстильных изделий - за год оно выросло в 2,7 раза. Выпуск прочих транспортных средств и оборудования увеличился на 37,8%, готовых металлических изделий, за исключением машин и оборудования, - на 33,7%.

Также рост зафиксирован в производстве бумаги и бумажной продукции - на 5,3%, продуктов питания - на 4,7%.

При этом не все отрасли завершили первое полугодие с положительной динамикой. Снижение объемов производства отмечено в выпуске лекарств, автомобилей, прицепов и полуприцепов, кожи и изделий из нее, электрического оборудования, металлургической продукции и мебели.

Сократилось также производство одежды, резиновых и пластмассовых изделий, напитков, химических веществ и химической продукции.