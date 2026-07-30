Погибшим от ракетной атаки на Киров оказался 18-летний парень

18-летний кировчанин умер после атаки.

В Кирове стало известно имя 18-летнего молодого человека, который скончался после ракетной атаки на предприятие 24 июля. Погибшим оказался студент колледжа Сергей Гусев. Как рассказал его отец, на завод юноша устроился подработать на лето.

Во время атаки Сергей получил тяжелые травмы и обширные ожоги. Несколько суток за его жизнь боролись врачи областного Центра травматологии. Состояние молодого человека оставалось крайне тяжелым.

В региональном Минздраве ранее сообщали, что у пациента дважды останавливалось сердце. Медики проводили полный комплекс лечения и реанимационных мероприятий, однако спасти юношу не удалось. Сергей Гусев скончался утром 29 июля.

По данным Newsler.ru, молодому человеку было всего 18 лет. Он учился в колледже, а летом решил устроиться на предприятие на временную подработку.

После трагедии родственники и друзья работников предприятия начали рассказывать о погибших. Жители Кирова продолжают нести цветы и свечи к стихийному мемориалу возле проходной завода. На заводских часах вместо времени появилась горящая свеча и дата трагедии - 24.07.2026.