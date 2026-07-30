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НовостиОбщество30 июля 2026 8:15

С 30 июля кировчанам начнут приходить СМС об угрозе ракет и беспилотников

Кировчан будут оповещать об угрозе атаки БПЛА по СМС
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В Кировской области вводят систему оповещения о ракетной опасности.

В Кировской области вводят систему оповещения о ракетной опасности.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

С 30 июля 2026 года жителей Кировской области начнут информировать о ракетной опасности и угрозе атаки беспилотников. Такое решение приняли на заседании оперативного штаба региона.

Губернатор Александр Соколов сообщил, что система оповещения необходима в связи с возможностью применения ракет и дальнобойных тяжелых беспилотников, способных достигать городов и районов Кировской области.

- В связи с тем, что противник получил в свое распоряжение оружие, способное достигать городов и районов Кировской области, на заседании оперативного штаба приняли решение, что в случае возникновения ракетной опасности или угрозы атаки беспилотных воздушных судов информировать об этом граждан по СМС, а также через мобильные приложения МЧС России и «Экстренный вызов 112», - сообщил Александр Соколов.