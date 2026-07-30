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НовостиОбщество30 июля 2026 5:30

В Кирове ввели ограничения полетов в аэропорту

В кировском аэропорту Победилово ввели ограничения полетов 30 июля
Алексей ЕЛАГИН
В кировском аэропорту Победилово ввели ограничения полетов 30 июля

В кировском аэропорту Победилово ввели ограничения полетов 30 июля

Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В четверг, 30 июля, в кировском аэропорту Победилово ввели ограничения полетов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – рассказали в ведомстве.

Соответствующее сообщение было опубликовано в 7.16. Такие меры приняли для того, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Напомним, в среду, 29 июля, в аэропорту Кирова также вводили ограничения полетов. Такая информация появилась в 6.14. В 10.53 ограничения сняли.