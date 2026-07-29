Избил, а потом задушил: жителю Нолинского района вынесли приговор за убийство женщины

Пьяный житель Кировской области задушил женщину и получил 10 лет колонии Фото: Алексей ФОКИН.

В Нолинском районе 60-летнего жителя деревни Карачи признали виновным в убийстве своей сожительницы. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Трагедия произошла в феврале. Пьяный фигурант поссорился с 64-летней сожительницей. Житель Кировской области ударил ее кулаком в грудь. Из-за этого женщина потеряла равновесие и упала на пол.

«Затем фигурант продолжил избиение потерпевшей, а после задушил ее», – рассказали в СК.

В ведомстве добавили, что было возбуждено уголовное дело. Суд признал жителя Кировской области виновным. Его приговорили к 10 годам лишения свободы. Отбывать срок осужденный будет в исправительной колонии строгого режима.

«Приговор вступил в законную силу», – говорится в сообщении.