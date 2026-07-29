Елена Ковалева подвела итоги года работы Кировской городской Думы

Глава города Кирова Елена Ковалева выступила с докладом о своей работе.

Заседание Кировской городской Думы началось с минуты молчания в память о погибших сотрудниках предприятия, подвергшегося ракетной атаке. После этого глава города Елена Ковалева представила отчет о работе за период с июля 2025 по июнь 2026 года.

За это время состоялось 10 заседаний гордумы, на которых депутаты приняли 132 правовых акта. Из них 54 документа носили нормативный характер.

Одним из главных решений стало принятие нового Устава Кирова. Изменения потребовались после вступления в силу нового федерального и регионального законодательства о местном самоуправлении. В частности, теперь глава муниципального образования избирается депутатами из числа кандидатов, представленных губернатором.

- По сути, проведена самая масштабная за последние 20 лет реформа муниципального законодательства, которая полностью меняет структуру и систему полномочий местного самоуправления, - подчеркнула Елена Ковалева.

Отдельное внимание депутаты уделяли городскому бюджету. В него заложили средства на ремонт муниципальных спортивных школ и лыжероллерной трассы. Работы рассчитаны на три года, при этом значительную часть планируют провести уже в 2026 году.

Также финансирование предусмотрели на асфальтирование территорий детских садов, снос аварийных деревьев и обрезку зеленых насаждений возле дошкольных учреждений. Деньги направят на ремонт и оснащение детских садов, школ и учреждений дополнительного образования.

Депутаты добились сохранения финансирования трудоустройства подростков в свободное от учебы время. Кроме того, в городе планируют построить шесть пожарных водоемов. Средства предусмотрены и на меры социальной поддержки, в том числе участников СВО и их семей.

Продолжилась работа и с наказами избирателей. В 2026 году на эти цели выделили 117 млн рублей - по 6,5 млн рублей на каждый избирательный округ.

За отчетный период депутаты также внесли изменения в правила благоустройства, генеральный план Кирова, положение о звании «Почетный гражданин города Кирова» и другие документы. Одновременно городская Дума участвует в подготовке новой стратегии социально-экономического развития Кирова до 2036 года.