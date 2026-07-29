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НовостиОбщество29 июля 2026 14:00

В Кирове появятся улицы Олега Виноградова, Мичурина и Архангельская

Депутаты Кировской гордумы одобрили названия улиц от двух застройщиков
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Застройщики предложили, депутаты поддержали: новые улицы Кирова получат имена.

Застройщики предложили, депутаты поддержали: новые улицы Кирова получат имена.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На заседании Кировской городской Думы депутаты рассмотрели предложения двух застройщиков о присвоении названий новым улицам. Компания «Стройсоюз» предложила на своей застраиваемой территории назвать улицы в честь инженера-строителя и краеведа Олега Виноградова, биолога и селекционера Мичурина, а также Архангельскую - из-за близости к приходу Михайло-Архангельской церкви.

Также был одобрен проезд Ермолинский в память о том, что деревня Соломинцы раньше называлась Ермолинская. Депутаты единогласно поддержали все эти наименования.

Второй застройщик, «Кировспецмонтаж», предложил назвать улицы на своей территории в честь дымковской игрушки (улица Дымка), а также утвердить бульвар Влюбленных и бульвар Времена года. Гордума также поддержала и эту инициативу.