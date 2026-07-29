Под Кирово-Чепецком горел садовый дом: пострадал один человек

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Кировской области

В ночь на среду, 29 июля, в Кирово-Чепецком округе горел садовый дом, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Кировской области.

В садоводстве «Надежда» загорелся деревянный дом. На место прибыли пожарные. Они потушили огонь. Дом и пристройка сгорели. Кроме того, огонь повредил ВАЗ-2111. В результате пострадал хозяин участка, мужчина 1958 года рождения. Он получил ожоги и попал в больницу.

По предварительным данным, в доме произошла утечка газа. Это произошло из-за неисправности баллона или плиты.

«После того, как хозяин закурил, газовоздушная смесь воспламенилась», – говорится в сообщении.

По факту пожара проводится проверка. Сумма ущерба устанавливается.