В Кировской области до 31 июля сохраняется 4 класс пожарной опасности

В регионе объявлен высокий риск пожаров, запрещено разводить костры и курить в лесу. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В МЧС Кировской области предупредили о сохранении высокой пожарной опасности (4 класс) местами по региону до 31 июля.

Жителям рекомендуют ограничить посещение лесов, не разводить костры на садовых и дачных участках, а также рядом с лесными насаждениями. Запрещено курить, бросать горящие спички и окурки. Не рекомендуется оставлять на солнце стеклянные бутылки, осколки и другой мусор, который может спровоцировать возгорание.

В экстренных случаях звонить по телефону 112.