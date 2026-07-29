В Кировской области до 31 июля сохраняется 4 класс пожарной опасности

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП
В МЧС Кировской области предупредили о сохранении высокой пожарной опасности (4 класс) местами по региону до 31 июля.
Жителям рекомендуют ограничить посещение лесов, не разводить костры на садовых и дачных участках, а также рядом с лесными насаждениями. Запрещено курить, бросать горящие спички и окурки. Не рекомендуется оставлять на солнце стеклянные бутылки, осколки и другой мусор, который может спровоцировать возгорание.
В экстренных случаях звонить по телефону 112.