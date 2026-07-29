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НовостиПроисшествия29 июля 2026 10:09

Дважды останавливалось сердце: в Кирове скончался тяжелораненый работник предприятия

Число погибших после ракетной атаки на предприятие Кирова выросло до шести
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Умер пострадавший при атаке на предприятие Кирова.

Умер пострадавший при атаке на предприятие Кирова.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кирове скончался работник предприятия, получивший тяжелые травмы во время ракетной атаки 24 июля. Несколько суток врачи областного Центра травматологии боролись за его жизнь. Таким образом, число погибших в результате произошедшего выросло до шести.

Как сообщили в Минздраве Кировской области, мужчина получил тяжелые травмы и обширные ожоги. Его состояние оставалось крайне тяжелым. Медики делали все возможное, чтобы спасти пациента.

За время лечения у пострадавшего дважды останавливалось сердце. Врачи проводили реанимационные мероприятия и продолжали бороться за его жизнь, однако утром 29 июля состояние мужчины вновь резко ухудшилось. Несмотря на усилия медиков и полный комплекс реанимационных мероприятий, спасти его не удалось.

Соболезнования родным и близким умершего выразил губернатор Кировской области Александр Соколов.

Напомним, ракетная атака на одно из предприятий Кирова произошла в пятницу, 24 июля. По последним данным региональных властей, в результате произошедшего погибли шесть человек. Еще 26 получили травмы и ранения различной степени тяжести.