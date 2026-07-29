Дважды останавливалось сердце: в Кирове скончался тяжелораненый работник предприятия

Умер пострадавший при атаке на предприятие Кирова. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кирове скончался работник предприятия, получивший тяжелые травмы во время ракетной атаки 24 июля. Несколько суток врачи областного Центра травматологии боролись за его жизнь. Таким образом, число погибших в результате произошедшего выросло до шести.

Как сообщили в Минздраве Кировской области, мужчина получил тяжелые травмы и обширные ожоги. Его состояние оставалось крайне тяжелым. Медики делали все возможное, чтобы спасти пациента.

За время лечения у пострадавшего дважды останавливалось сердце. Врачи проводили реанимационные мероприятия и продолжали бороться за его жизнь, однако утром 29 июля состояние мужчины вновь резко ухудшилось. Несмотря на усилия медиков и полный комплекс реанимационных мероприятий, спасти его не удалось.

Соболезнования родным и близким умершего выразил губернатор Кировской области Александр Соколов.

Напомним, ракетная атака на одно из предприятий Кирова произошла в пятницу, 24 июля. По последним данным региональных властей, в результате произошедшего погибли шесть человек. Еще 26 получили травмы и ранения различной степени тяжести.