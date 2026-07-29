Тысяча и одна сим-карта: кировчанин организовал нелегальный узел связи

С помощью сим-бокса злоумышленники совершили минимум 4 преступления. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

По данным УМВД России по Кировской области, подозреваемый 2006 года рождения нашел в интернете предложение о заработке и принял его.

По инструкциям неизвестных кураторов он арендовал квартиру и организовал в ней работу сим-бокса. С помощью данного устройства мошенники могут удаленно звонить и отвечать на звонки, отправлять и принимать сообщения.

Так злоумышленники успели совершить как минимум 4 преступления в отношении жителей разных регионов России. Специалисты пресекли деятельность нелегального угла связи и изъяли у фигуранта около тысячи сим-карт.

На данный момент сотрудники возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 274.3 УК РФ (незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика, совершенное организованной группой), проводят расследование и устанавливают личности других фигурантов.