Ударила ножом в живот: жительница Вахрушей предстала перед судом

Женщина пыталась обжаловать приговор, но его оставили неизменным. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

По данным прокуратуры Кировской области, инцидент произошел ночью 1 ноября прошлого года.

46-летняя подсудимая пила алкоголь в квартире соседа на улице Горького в пгт Вахруши. Между женщиной и потерпевшим произошла ссора. Гражданка схватила нож и ударила своего оппонента в живот.

В результате ее признали виновной по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Суд назначил женщине наказание в виде 2 лет 2 месяцев лишения свободы. Отбывать срок она будет в исправительной колонии общего режима.