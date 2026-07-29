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НовостиПроисшествия29 июля 2026 11:00

Ударила ножом в живот: жительница Вахрушей предстала перед судом

Жительницу Вахрушей лишили свободы за удар ножом
Мария КУЗНЕЦОВА
Женщина пыталась обжаловать приговор, но его оставили неизменным.

Женщина пыталась обжаловать приговор, но его оставили неизменным.

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

По данным прокуратуры Кировской области, инцидент произошел ночью 1 ноября прошлого года.

46-летняя подсудимая пила алкоголь в квартире соседа на улице Горького в пгт Вахруши. Между женщиной и потерпевшим произошла ссора. Гражданка схватила нож и ударила своего оппонента в живот.

В результате ее признали виновной по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Суд назначил женщине наказание в виде 2 лет 2 месяцев лишения свободы. Отбывать срок она будет в исправительной колонии общего режима.