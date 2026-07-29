В Верхнекамском районе приставы арестовали пилораму

Мужчина хотел сдать свою недвижимость в аренду. Фото: ГУФССП России по Кировской области.

Как сообщает ГУФССП России по Кировской области, ранее 60-летний житель Верхнекамского района незаконно заготавливал древесину. Ущерб составил 750 тысяч рублей.

Суд признал гражданина виновным по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка или повреждение деревьев и кустарников в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой) и обязал его выплатить компенсацию.

Приставы арестовали пилораму нарушителя. Чтобы не потерять свое имущество, мужчина полностью погасил задолженность.