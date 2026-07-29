В Тужинском районе УАЗ врезался в дерево: погиб водитель

Фото: Госавтоинспекция Кировской области

Во вторник, 28 июля, в Тужинском районе УАЗ врезался в дерево, в результате чего погиб один человек. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кировской области.

Трагедия произошла около семи вечера. 66-летний мужчина ехал за рулем УАЗа по автодороге Тужа – Безденежье. На третьем километре автомобиль сеъхал с дороги. После этого машина врезалась в дерево.

В результате ДТП погиб один человек. Водитель получил травмы, несовместим автомобиля УАЗ погиб. По факту ДТП проводится проверка, выясняются причины и условия происшествия.