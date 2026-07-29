Площадь Героев появится в Кирове

В Кирове появится Площадь Героев.

В Кирове площадь на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Профсоюзной официально получила название «Площадь Героев». Такое решение депутаты Кировской городской Думы приняли единогласно.

Идея дать имя пространству возле областного Дома народного творчества появилась во время встречи губернатора Александра Соколова с участниками военных конфликтов, которая состоялась в День ветеранов боевых действий. Бойцы предложили назвать территорию Площадью Героев.

Глава региона инициативу поддержал. Позднее официальное ходатайство о присвоении названия поступило в городской совет по топонимии от кировского отделения организации «Боевое братство».

Сейчас на площади создают мемориальный комплекс «Аллея Славы». В его состав войдут «Стена памяти», скульптура воина - участника СВО и Вечный огонь. Также здесь обустроят открытое пространство, предназначенное для проведения торжественных массовых мероприятий.

Как отметила начальник департамента градостроительства и архитектуры Кирова Елена Донскова, до настоящего времени у этой территории официального названия не было. По ее словам, появление Площади Героев имеет патриотическое, воспитательное и историческое значение.

По итогам рассмотрения вопроса депутаты городской Думы единогласно проголосовали за присвоение площади нового названия.