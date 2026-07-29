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НовостиОбщество29 июля 2026 8:11

В Кирове сняли ограничения полетов в аэропорту

В кировском аэропорту Победилово сняли ограничения полетов 29 июля
Алексей ЕЛАГИН
В кировском аэропорту Победилово сняли ограничения полетов 29 июля

В кировском аэропорту Победилово сняли ограничения полетов 29 июля

Фото: Павел ШАТРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В среду, 29 июля, в кировском аэропорту Победилово сняли ограничения полетов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Как сообщалось ранее, в аэропорту Кирова ввели ограничения полетов. Соответствующая информация была опубликована в 6.14. Такие меры приняли для того, чтобы обеспечить безопасность полетов.

В 10.53 стало известно, что кировская воздушная гавань возобновила свою работу в обычном режиме.

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – говорится в сообщении.