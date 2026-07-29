Хотела отремонтировать квартиру: кировчанка чуть не перевела мошенникам 1,5 млн рублей

Кировчанка чуть не перевела мошенникам за ремонт квартиры 1,5 млн рублей Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Мошенники чуть не украли у 51-летней жительницы Кирова 1,5 млн рублей под предлогом ремонта квартиры. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

Кировчанка познакомилась на одном из сайтов с мужчиной. По видеосвязи собеседник похвастался горожанке свежим ремонтом в квартире. Женщину это заинтересовало. Дело в том, что она хотела в ближайшее время обновить отделку у себя дома.

Мужчина порекомендовал кировчанке строителя, который сделает все качественно, быстро и недорого. Он заверил, что будет координировать работу. Однако собеседник попросил перевести деньги на покупку материалов.

Кировчанка взяла в банке кредит. Далее горожанка попыталась отправить 1,5 млн рублей. Банк отклонил эту операцию и заблокировал карту.

«Женщина сообщила об этом знакомому, он стал убеждать ее срочно разблокировать карту и сделать повторный перевод», – говорится в сообщении.

Однако такая настойчивость смутила жительницу Кирова. О случившемся она рассказала сыну. Тот объяснил матери, что она общалась с мошенником. Деньги остались на счете. Возбуждено уголовное дело.