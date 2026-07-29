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НовостиПроисшествия29 июля 2026 7:36

Хотела отремонтировать квартиру: кировчанка чуть не перевела мошенникам 1,5 млн рублей

Кировчанка чуть не перевела мошенникам за ремонт квартиры 1,5 млн рублей
Алексей ЕЛАГИН
Кировчанка чуть не перевела мошенникам за ремонт квартиры 1,5 млн рублей

Кировчанка чуть не перевела мошенникам за ремонт квартиры 1,5 млн рублей

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Мошенники чуть не украли у 51-летней жительницы Кирова 1,5 млн рублей под предлогом ремонта квартиры. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

Кировчанка познакомилась на одном из сайтов с мужчиной. По видеосвязи собеседник похвастался горожанке свежим ремонтом в квартире. Женщину это заинтересовало. Дело в том, что она хотела в ближайшее время обновить отделку у себя дома.

Мужчина порекомендовал кировчанке строителя, который сделает все качественно, быстро и недорого. Он заверил, что будет координировать работу. Однако собеседник попросил перевести деньги на покупку материалов.

Кировчанка взяла в банке кредит. Далее горожанка попыталась отправить 1,5 млн рублей. Банк отклонил эту операцию и заблокировал карту.

«Женщина сообщила об этом знакомому, он стал убеждать ее срочно разблокировать карту и сделать повторный перевод», – говорится в сообщении.

Однако такая настойчивость смутила жительницу Кирова. О случившемся она рассказала сыну. Тот объяснил матери, что она общалась с мошенником. Деньги остались на счете. Возбуждено уголовное дело.