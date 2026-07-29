Тяжелая техника перекрыла единственный проезд к двум домам в Кирове

Жители домов на Гороховской боятся, что из-за стройки к ним не проедет скорая или пожарные.

В Кирове жители двух многоквартирных домов на улице Гороховской пожаловались на проблемы с единственным проездом к своему жилью. По их словам, дорогу регулярно перекрывает тяжелая техника, работающая на расположенной рядом стройплощадке.

Как рассказали кировчане Народному фронту, подъехать к домам №81 и №83 можно только со стороны улицы Красина. Однако практически каждый день на этом пути оказывается строительная техника. Иногда жильцам приходится ждать около 15 минут, пока проезд освободят, но в отдельных случаях ожидание растягивается на несколько часов. Из-за этого люди не знают, смогут ли вовремя уехать на работу или вернуться домой.

Особое беспокойство вызывает возможность чрезвычайной ситуации. Жители опасаются, что перекрытый тяжелой техникой проезд может помешать скорой помощи, пожарным или другим экстренным службам быстро добраться до домов.

Еще одна проблема касается пешеходов. По словам жильцов, безопасного прохода возле строительной площадки нет, поэтому в том числе дети вынуждены идти по проезжей части рядом с большегрузами. Родители предлагают оборудовать временный деревянный переход, который позволит отделить пешеходов от техники.

В Народном фронте посоветовали при очередном перекрытии дороги обращаться в ГАИ и фиксировать нарушение на фото. Общественники также направили обращение в строительный надзор, чтобы специалисты проверили соблюдение требований безопасности.