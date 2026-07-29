Сильное течение едва не унесло двух подростков в Слободском

В Кировской области спасли двух подростков, тонувших в Вятке. Фото: Дарья КИНЗИКЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Слободском двоих подростков спасли из Вятки после того, как они решили искупаться в запрещенном месте. Из-за сильного течения дети не смогли самостоятельно выбраться на берег и начали тонуть.

Происшествие случилось 27 июля примерно в 400 метрах от городского пляжа. Двое подростков из Слободского и поселка Вахруши зашли в воду в месте, где установлен знак «Купание запрещено».

Во время купания ребята попали в сильное течение. Самостоятельно справиться с ним и добраться до берега подростки не смогли.

На помощь пришли спасатель МКУ «Спасательная станция города Слободского» Владимир Полушкин и находившийся в тот момент на пляже сотрудник МО МВД России «Слободской» в запасе Андрей Урюпин. Мужчинам удалось спасти обоих подростков.

В администрации Слободского после происшествия призвали родителей не отпускать детей купаться одних. Несовершеннолетние не всегда способны правильно оценить опасность, поэтому отдых возле воды должен проходить под присмотром взрослых.