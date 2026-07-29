Жителя Кировской области оштрафовали из-за пяти свиней

В Оричевском районе хозяина свиней наказали за нарушение ветеринарных правил. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Оричевском районе владельца личного подсобного хозяйства привлекли к административной ответственности из-за нарушений при содержании свиней. Проблемы обнаружили специалисты Россельхознадзора во время внеплановой проверки.

Инспекционный визит прошел 6 июля в поселке Быстряги. На тот момент мужчина содержал в хозяйстве пять свиней.

Проверка показала, что территория не была огорожена таким образом, чтобы туда не могли проникнуть дикие животные. У входа в помещение, где содержались свиньи, отсутствовал дезинфекционный коврик.

Кроме того, животных выпускали на свободный выгул. Выяснилось также, что свиньи не были маркированы и поставлены на учет.

В Россельхознадзоре пришли к выводу, что условия содержания животных не соответствовали требованиям законодательства и действующим ветеринарным правилам.

По результатам проверки 23 июля владельца хозяйства привлекли к административной ответственности и назначили штраф.