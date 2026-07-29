В Кирове горела квартира: пострадал один человек

Один человек пострадал в результате пожара в квартире в Кирове Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Во вторник, 28 июля, в Кирове горела квартира, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщили в пресс-службе областного главка МЧС.

Инцидент произошел на улице Воровского. В одном из домов загорелась квартира. На место прибыли девять сотрудников МЧС и три единицы техники, но пожар потушили до их прибытия. Площадь возгорания составила один квадратный метр. В результате инцидента пострадал один человек.

«Предполагаемая причина – неосторожность при приготовлении пищи», – говорится в сообщении.