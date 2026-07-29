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НовостиПроисшествия29 июля 2026 6:14

В Кирове горела квартира: пострадал один человек

Один человек пострадал в результате пожара в квартире в Кирове
Алексей ЕЛАГИН
Один человек пострадал в результате пожара в квартире в Кирове

Один человек пострадал в результате пожара в квартире в Кирове

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Во вторник, 28 июля, в Кирове горела квартира, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщили в пресс-службе областного главка МЧС.

Инцидент произошел на улице Воровского. В одном из домов загорелась квартира. На место прибыли девять сотрудников МЧС и три единицы техники, но пожар потушили до их прибытия. Площадь возгорания составила один квадратный метр. В результате инцидента пострадал один человек.

«Предполагаемая причина – неосторожность при приготовлении пищи», – говорится в сообщении.