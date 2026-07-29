В кировском аэропорту Победилово ввели ограничения полетов 29 июля Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В среду, 29 июля, в кировском аэропорту Победилово ввели ограничения полетов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – рассказали в ведомстве.

Соответствующее сообщение было опубликовано в 6.14. Такие меры приняли для того, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Как сообщалось ранее, 27 июля в аэропорту в Кирове ввели ограничения полетов. Соответствующее сообщение было опубликовано в 5.20. В 8.33 стало известно, что кировский аэропорт возобновил свою работу в обычном режиме.