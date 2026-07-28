Кировчане смогут подать документы на компенсацию после атаки до 31 июля

Пострадавшим при атаке 24 июля дали больше времени на оформление компенсации. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Кирове продлили срок приема документов от жителей, имущество которых пострадало в результате ракетной атаки 24 июля. Обратиться за компенсацией ущерба теперь можно до 31 июля включительно, сообщили в администрации города.

Решение приняли из-за большого количества обращений от кировчан. Документы принимают по адресу: улица Профсоюзная, 69, кабинет 219. Так, 27 и 28 июля обратиться за оформлением компенсации можно с 8:00 до 17:00. С 29 по 31 июля время работы увеличат на два часа - заявления будут принимать с 8:00 до 19:00.

Для оформления выплаты пострадавшим необходимо предоставить реквизиты банковского счета, на который будут перечислены деньги. Также потребуются документы, подтверждающие право собственности на поврежденное имущество или проживание в нем.

Кроме того, к заявлению нужно приложить смету или расчет предполагаемых расходов на восстановление. Если жители уже приступили к ремонту, необходимо предоставить документы, подтверждающие понесенные затраты.

Дополнительную информацию о порядке оформления компенсации можно получить по телефонам 8 (8332) 20-88-56 и 8 (8332) 20-88-37.

Напомним, ракетная атака на одно из предприятий Кирова произошла утром 24 июля. По данным властей, погибли пять человек, еще несколько получили травмы. Повреждения были зафиксированы не только на территории предприятия, но и в жилых домах и других зданиях, расположенных поблизости. Пострадали также автомобили горожан.