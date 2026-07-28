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НовостиОбщество28 июля 2026 14:00

Кировчане смогут подать документы на компенсацию после атаки до 31 июля

Пострадавшим от ракетной атаки в Кирове продлили срок подачи документов на компенсацию
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Пострадавшим при атаке 24 июля дали больше времени на оформление компенсации.

Пострадавшим при атаке 24 июля дали больше времени на оформление компенсации.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Кирове продлили срок приема документов от жителей, имущество которых пострадало в результате ракетной атаки 24 июля. Обратиться за компенсацией ущерба теперь можно до 31 июля включительно, сообщили в администрации города.

Решение приняли из-за большого количества обращений от кировчан. Документы принимают по адресу: улица Профсоюзная, 69, кабинет 219. Так, 27 и 28 июля обратиться за оформлением компенсации можно с 8:00 до 17:00. С 29 по 31 июля время работы увеличат на два часа - заявления будут принимать с 8:00 до 19:00.

Для оформления выплаты пострадавшим необходимо предоставить реквизиты банковского счета, на который будут перечислены деньги. Также потребуются документы, подтверждающие право собственности на поврежденное имущество или проживание в нем.

Кроме того, к заявлению нужно приложить смету или расчет предполагаемых расходов на восстановление. Если жители уже приступили к ремонту, необходимо предоставить документы, подтверждающие понесенные затраты.

Дополнительную информацию о порядке оформления компенсации можно получить по телефонам 8 (8332) 20-88-56 и 8 (8332) 20-88-37.

Напомним, ракетная атака на одно из предприятий Кирова произошла утром 24 июля. По данным властей, погибли пять человек, еще несколько получили травмы. Повреждения были зафиксированы не только на территории предприятия, но и в жилых домах и других зданиях, расположенных поблизости. Пострадали также автомобили горожан.