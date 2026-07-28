В Кировской области задержали двух пермяков с крупной партией наркотиков

Двое пермяков пытались продать около 500 граммов наркотиков в Кировской области Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Слободском районе двоих жителей Перми 1988 и 2002 годов рождения подозревают в незаконном сбыте наркотиков, совершенном в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по Кировской области.

Одного из сообщников задержали в деревне Осинцы. Это произошло при получении очередной оптовой партии наркотика через тайник. У задержанного нашли 488 граммов мефедрона.

«Второй подозреваемый был задержан около дома, в одной из квартир которого злоумышленники хранили и фасовали наркотическое средство», – рассказали в полиции.

В ведомстве добавили, что в этом жилище нашли различные запрещенные вещества. Эти наркотики задержанные собирались продать.

Выяснилось, что фигуранты приехали из Перми. Там они также занимались наркоторговлей. Кураторы направили сообщников в Кировскую область для получения оптовых партий запрещенных веществ для их распространения в регионе. Возбуждено уголовное дело.