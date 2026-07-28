На Комсомольской площади в Кирове изменят организацию движения

Новую разметку на Комсомольской площади дополнят ограждениями.

в отдел транспорВ Кирове планируют изменить организацию движения на Комсомольской площади и нескольких прилегающих улицах. Решения приняли после жалоб на заторы и опасные ситуации, возникающие из-за новой схемы движения.

28 июля депутаты Кировской городской Думы Андрей Березин, Даниил Мамин и Владимир Малков вместе с главой администрации города Вячеславом Симаковым и профильными специалистами провели выездное совещание. Участники оценили ситуацию на Комсомольской площади, а также улицах Бородулина, Деповской и Украинской.

Ранее депутаты обратили внимание на регулярные пробки при выезде с улицы Мельничной на Комсомольскую. Еще одной проблемой стали аварийные ситуации непосредственно на площади. По мнению представителей гордумы, часть автомобилистов игнорирует новую дорожную разметку.

Для упорядочивания движения вдоль новой разметки на Комсомольской площади решили установить водоналивные ограждения. Они должны сделать схему движения более заметной для водителей и снизить риск ДТП.

Изменения коснутся и Октябрьского проспекта. Парковку планируют запретить на разделительной полосе на участке от светофора между домами №157 и №124 до пересечения с улицей Комсомольской.

Кроме того, водителям хотят запретить поворачивать налево при выезде с улицы Бородулина на Мельничную. Сейчас автомобили, выполняющие такой маневр, задерживают транспортный поток на Мельничной и создают опасные ситуации.

Предложения уже передали в отдел транспорта и дирекцию благоустройства для дальнейшей работы.та и дирекцию благоустройства для дальнейшей работы.