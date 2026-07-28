Держал в овощной яме, требуя денег: 19-летнего кировчанина будут судить за похищение человека

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Кирове 19-летнего местного жителя обвиняют в похищении человека, вымогательстве и грабеже. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

В августе 2025 года кировчанин решил похитить знакомого, чтобы потребовать от него денег. Горожанин вызвал мужчину из дома на улицу. Далее оба направились в машину. Затем фигурант стал удерживать знакомого в салоне, угрожая ножом. После этого они приехали к одному из зданий на улице Калинина.

«Продолжая свои противоправные действия, фигурант потребовал передать ему денежные средства и нанес потерпевшему несколько ударов руками и ногами по телу», – рассказали в СК.

В ведомстве добавили, что обвиняемый отобрал у знакомого телефон. Затем они прибыли к одной из кладовок, расположенных на улице Слобода Томиловы. Кировчанин потребовал от мужчину спуститься в овощную яму и удерживал его некоторое время.

«Через некоторое время мужчине удалось освободиться при помощи сотрудников полиции, которые пресекли противоправные действия фигуранта», – говорится в сообщении.

Уголовное дело направили в суд.