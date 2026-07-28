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НовостиПроисшествия28 июля 2026 11:00

В Нововятском районе мужчина украл из дамской сумки портмоне и банковские карты

Подозреваемый потратил деньги на личные нужды
Мария КУЗНЕЦОВА
Гражданин признался в содеянном.

Гражданин признался в содеянном.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает УМВД России по Кировской области, к сотрудникам обратилась кировчанка 1972 года рождения. Накануне она забыла свою сумку на улице Ленина в Нововятском районе.

Неизвестный забрал находившиеся в ней портмоне и банковские карты. Общая сумма ущерба составила 14,2 тысячи рублей.

Специалисты нашли и задержали подозреваемого. Им оказался мужчина 1989 года рождения. Гражданин признался в содеянном. Он рассказал, что потратил украденные деньги на личные нужды, а другие вещи выбросил.

В результате сотрудники возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража) и расследуют его.