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НовостиОбщество28 июля 2026 10:40

Кировчанин напал на сотрудницу рюмочной

Женщина упала и сломала ногу
Мария КУЗНЕЦОВА
Пострадавшую госпитализировали.

Пострадавшую госпитализировали.

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает управление Росгвардии по Кировской области, в четыре часа утра сотрудникам поступил сигнал тревоги из рюмочной на улице Московской.

На месте специалисты обнаружили двух посетителей 1993 и 2000 годов рождения и женщину-бармена 1975 года рождения. Свидетельница происшествия объяснила, что между мужчинами и сотрудницей заведения произошел конфликт.

Один из хулиганов ударил гражданку. Она оступилась, упала и сломала голеностоп. Медики отвезли потерпевшую в больницу. Дебоширов передали полиции для дальнейшего разбирательства.