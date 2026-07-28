Кировчанин напал на сотрудницу рюмочной

Пострадавшую госпитализировали. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает управление Росгвардии по Кировской области, в четыре часа утра сотрудникам поступил сигнал тревоги из рюмочной на улице Московской.

На месте специалисты обнаружили двух посетителей 1993 и 2000 годов рождения и женщину-бармена 1975 года рождения. Свидетельница происшествия объяснила, что между мужчинами и сотрудницей заведения произошел конфликт.

Один из хулиганов ударил гражданку. Она оступилась, упала и сломала голеностоп. Медики отвезли потерпевшую в больницу. Дебоширов передали полиции для дальнейшего разбирательства.