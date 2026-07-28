Житель Омутнинского района незаконно вырубил деревья на 9 млн рублей

Имущество мужчины арестовали. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает прокуратура Кировской области, в период с августа 2021 года по октябрь 2022 года 49-летний обвиняемый незаконно рубил лес на территории Омутнинского района.

Мужчина планировал продавать древесину. Общий размер ущерба превысил 9 миллионов рублей.

Гражданина обвиняют по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере). В настоящее время дело направили в суд. Имущество мужчины стоимостью 9,6 млн рублей арестовали.