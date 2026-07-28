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НовостиОбщество28 июля 2026 9:40

В Зуевском районе предприятие нарушило требования при обращении с пестицидами

Местных пчеловодов уведомили об обработке слишком поздно
Мария КУЗНЕЦОВА
Пчелы могут погибнуть из-за химикатов.

Пчелы могут погибнуть из-за химикатов.

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

Как сообщает управление Россельхознадзора, с 10 по 14 июля сельхозпредприятие из Зуевского района обрабатывало посевы зерновых культур пестицидами.

При этом о проведении работ организация уведомила местных жителей и пчеловодов слишком поздно. Информация об обработке появилась в последний момент - 9 июля.

В результате специалисты составили в отношении предприятия протокол по ст. 8.3 КоАП РФ (нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами) и внесли ему представление. Кроме того, организация получила наказание в виде штрафа.