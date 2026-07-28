В Лузе столкнулись Renault и мопед: пострадали двое подростков

Фото: Госавтоинспекция Кировской области

В понедельник, 27 июля, в Лузе столкнулись Renault Kaptur и мопед VMC, в результате чего пострадали двое подростков. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кировской области.

Авария произошла в 12.45 на улице Гоголя. Неподалеку от дома №3 столкнулись Renault и мопед. За рулем автомобиля находился 68-летний мужчина. Мопедом управлял 15-летний подросток.

В результате ДТП пострадали два человека. Травмы получили водитель мопеда и его 13-летний пассажир.

«По факту ДТП проводится проверка, выясняются причины и условия происшествия», – говорится в сообщении.