Пять пострадавших при ракетном ударе в Кирове остаются в реанимации

Власти рассказали о состоянии пострадавших при ракетном ударе в Кирове. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Пять человек, пострадавших в результате ракетного удара по предприятию Кирова 24 июля, остаются в реанимации. Двое из них находятся в крайне тяжелом, но стабильном состоянии. О состоянии пациентов 28 июля рассказал первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов.

Всего в результате произошедшего погибли пять человек, травмы получили 27. Медицинскую помощь 14 пострадавшим с легкими травмами оказали амбулаторно. Еще 13 человек потребовалось госпитализировать.

Одного пациента доставили в Больницу скорой медицинской помощи. 27 июля его выписали для дальнейшего амбулаторного лечения.

Еще 12 пострадавших остаются в Центре травматологии. Всех пациентов прооперировали в первые часы после удара.

Сейчас пять человек находятся в реанимации. Состояние двух пациентов врачи оценивают как крайне тяжелое, но стабильное. Еще у трех отмечается положительная динамика. Двоих из них готовят к переводу из реанимации в общее отделение.

Семерых пострадавших после операций сразу перевели в отделение множественной и сочетанной травмы. У них также наблюдается положительная динамика.

По всем госпитализированным пациентам кировские врачи провели дистанционные консультации с федеральными специалистами. План дальнейшего лечения был согласован. Оказание медицинской помощи пострадавшим находится на личном контроле министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

По словам Дмитрия Курдюмова, необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме, лечебные учреждения обеспечены необходимыми ресурсами.