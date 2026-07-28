СМС и пуш-уведомления об угрозах могут начать рассылать в Кировской области

Власти Кировской области обсудят новые способы оповещения жителей об атаках. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кировской области планируют рассмотреть новые способы оповещения жителей об угрозах. В частности, речь идет о рассылке СМС и пуш-уведомлений на мобильные телефоны. Об этом сообщил вице-губернатор Андрей Лучинин на оперативном совещании у губернатора Александра Соколова.

По словам вице-губернатора, сейчас органы власти и предприятия региона получают информацию в соответствии с утвержденной схемой.

Андрей Лучинин также прокомментировал оповещение во время событий 24 июля. По его словам, информация об угрозе воздушного нападения была передана в полном объеме и в установленные сроки.

При этом действия предприятия после получения сигнала воздушной опасности сейчас оценивают следственные органы и прокуратура.

Возможность дополнительного информирования населения через СМС и пуш-уведомления планируют обсудить на заседании оперативного штаба 28 июля. Как отметил Лучинин, необходимая правовая и техническая база для организации таких рассылок уже существует.