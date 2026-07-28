В Кировской области четвертый день ищут пропавшую 72-летнюю женщину

Фото: "Лиза Алерт"

В Оричевском районе ищут пропавшую Тимофееву (Полищук) Розу Борисовну 1954 года рождения. Об этом сообщили в местном поисковом отряде «Лиза Алерт».

По данным волонтеров, 72-летняя женщина – жительница поселка Быстрица. Она пропала в субботу, 25 июля. С тех пор местонахождение жительницы Кировской области остается неизвестным.

Рост пропавшей – 155 сантиметров, она среднего телосложения с медными крашеными волосами с сединой и карими глазами. Женщина была одета в темно-синюю футболку с розовыми цветами, синие брюки и серые тапки в сеточку.

Тех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят звонить по телефонам: 8 (922) 935-65-48, 8 (800) 700-54-52 или 112.