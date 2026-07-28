Пачка металла зажала ногу рабочему на производстве в Кирове

В Кирове рабочему зажало ногу пачкой металла. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Государственная инспекция труда в Кировской области завершила расследование несчастного случая на производстве, в результате которого мужчина получил тяжелую травму. Во время погрузочно-разгрузочных работ его ногу зажало пачкой металла.

Как сообщил заместитель руководителя Гострудинспекции Алексей Логинов, одной из причин происшествия стала неудовлетворительная организация рабочего места. Конструкция подставки, на которой находился груз, не обладала достаточной устойчивостью.

Кроме того, специалисты установили нарушения при организации работы самого пострадавшего. Мужчина являлся учеником оператора линии по обработке цветных металлов. В день несчастного случая его допустили к выполнению работ без инструктора производственного обучения.

При этом другого сотрудника, который должен был контролировать работу ученика, работодатель не назначил. Эти обстоятельства были установлены Гострудинспекцией в ходе расследования производственного несчастного случая.