Пик жары в Кирове пройден: после +33 градусов температура начнет снижаться

Температура в Кирове упадет на 16 градусов после пика жары. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Самый жаркий период конца июля в Кирове завершается. После температуры около +33 градусов, зафиксированной 27 июля, в ближайшие дни в городе ожидается постепенное похолодание.

В воскресенье, 26 июля, наиболее высокую температуру в регионе зафиксировали в Вятских Полянах, где воздух прогрелся до +34,7 градуса. В Кильмези столбики термометров достигли +32,5 градуса, а в Кирове - +32.

В понедельник, 27 июля, жара усилилась. Днем в областном центре температура поднялась примерно до +33 градусов. После сильного вечернего дождя она снизилась до +25. В Слободском и Вятских Полянах в этот день зафиксировали около +34 градусов, в Орлове - +33.

С 28 июля температура начнет снижаться. Во вторник днем ожидается около +24 градусов, ночью - примерно +17. Также прогнозируется умеренный дождь.

В среду и четверг, 29 и 30 июля, дневная температура сохранится в районе +24 градусов. Ночью ожидается от +17 до +19. К пятнице похолодание может усилиться - температура воздуха способна опуститься до +17 градусов.

В первые дни августа возвращения сильной жары пока не ожидается. С 1 по 3 августа дневная температура прогнозируется около +24 градусов. Ветер будет слабым, а большую часть этого периода существенных осадков не ожидается.