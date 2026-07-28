Поймали на одеяло: шестерых жителей Кирова поощрят за спасение ребенка

Шестерых кировчан поощрят за спасение четырехлетнего мальчика. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Кирова, которые поймали выпавшего из окна четвертого этажа четырехлетнего ребенка, планируют поощрить. Об этом сообщили в УМВД России по Кировской области.

Происшествие случилось днем 26 июля в микрорайоне Радужный. В полицию поступило сообщение о падении ребенка из окна дома в Школьном переулке.

По предварительным данным полиции, четырехлетний мальчик находился дома вместе с матерью. В какой-то момент женщина оставила сына без присмотра в комнате, где было открыто окно, и ребенок забрался на подоконник.

Мальчика заметила жительница соседнего дома. Женщина взяла одеяло, выбежала на улицу и по дороге попросила двух мужчин помочь ей. Позже к ним присоединились еще трое кировчан - отец и двое его взрослых сыновей.

Когда ребенок выбил москитную сетку, оказался на внешнем карнизе, а затем сорвался вниз, шестеро горожан уже растянули одеяло. Им удалось поймать мальчика.

Ребенка осмотрели медики. Травм у него не обнаружили, угрозы жизни и здоровью нет.

Полиция установила личности четырех из шести человек, участвовавших в спасении. Их планируют поощрить руководство регионального УМВД и Общественный совет при ведомстве. Проверка обстоятельств случившегося продолжается. Действиям матери мальчика дадут правовую оценку.