Кировчане смогут сообщать о брошенных электросамокатах по телефону

Брошенные на тротуарах электросамокаты в Кирове будут убирать после жалоб жителей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жители Кирова смогут сообщать о неправильно припаркованных и брошенных электросамокатах в Единую дежурно-диспетчерскую службу. Обращения принимаются по телефону 76-00-00.

Как сообщил глава администрации города Вячеслав Симаков, информацию от жителей будут оперативно передавать оператору средств индивидуальной мобильности. Он должен будет убрать электросамокат в установленный срок.

Если оператор не выполнит требование вовремя, самокат уберет подрядная организация, которая занимается содержанием улиц Кирова.

Обращаться в ЕДДС можно в случаях, когда электросамокат оставили на тротуаре или припарковали за пределами специально предназначенных для этого мест.

Одновременно в Кирове продолжают создавать официальные парковки для средств индивидуальной мобильности. Всего в городе планируют оборудовать 42 такие площадки. На них устанавливают специальные конструкции и информационные таблички, а также наносят разметку.