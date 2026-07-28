Стала известна новая дата фестиваля «Истобенский огурец»

Юбилейный «Истобенский огурец» пройдет в Кировской области в конце августа. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Юбилейный фестиваль «Истобенский огурец» в Кировской области состоится позже первоначально запланированного срока. Новую дату праздника назначили на 29 августа 2026 года, сообщили организаторы мероприятия.

В этом году межрегиональный фестиваль пройдет в 30-й раз. Изначально праздник планировали провести раньше, однако организационный комитет принял решение перенести мероприятие на конец лета.

Организаторы подчеркнули, что юбилейный «Истобенский огурец» обязательно состоится. Сейчас продолжается подготовка к фестивалю. Полную программу мероприятий представят после окончательного утверждения афиши.

Жителей и гостей Кировской области попросили учитывать изменение даты при планировании поездки.