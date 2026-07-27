Кировскому пенсионеру выплатят 300 тысяч рублей после падения на наледи

76-летний кировчанин отсудил 300 тысяч рублей после падения возле дома. Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кирове 76-летний мужчина получит 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда после падения на наледи возле многоквартирного дома. Такое решение принял суд после обращения прокуратуры Первомайского района.

Инцидент произошел 22 ноября 2025 года возле дома №240/2 на улице Павла Корчагина. Пенсионер поскользнулся на тротуаре и упал, получив серьезную травму ноги. После случившегося мужчину госпитализировали. В больнице у него диагностировали перелом шейки бедра. Полученная травма потребовала проведения хирургической операции.

Обстоятельствами происшествия занялась прокуратура Первомайского района Кирова. Во время проверки сотрудники надзорного ведомства установили, что тротуар возле дома был покрыт наледью. Причиной ее образования прокуратура назвала ненадлежащее содержание придомовой территории управляющей компанией.

Для защиты прав пенсионера прокуратура направила в суд иск с требованием взыскать компенсацию морального вреда. Суд согласился с требованиями надзорного ведомства и постановил выплатить пострадавшему 300 тысяч рублей.

После вступления судебного решения в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение.