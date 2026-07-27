В Кировской области у собственника изымут почти 15 га заросшей сельхозземли

В Куменском районе изымут сельхозучасток, который более трех лет не использовали.

В Куменском районе Кировской области суд принял решение об изъятии у собственника земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 14,72 га. Землю не использовали по назначению более трех лет, а вся ее территория заросла древесной растительностью.

Как сообщили в Управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю, решение Куменского районного суда поступило в ведомство 22 июля 2026 года.

Проверка участка началась еще весной прошлого года. В апреле 2025 года специалисты Россельхознадзора по согласованию с прокуратурой провели внеплановый инспекционный визит. Выяснилось, что сельскохозяйственная земля более трех лет не использовалась для производства сельхозпродукции. К моменту проверки древесная растительность занимала всю площадь участка.

В июне 2025 года владельца земли привлекли к административной ответственности и назначили ему штраф. Кроме того, собственник получил предписание устранить выявленные нарушения. Однако в установленный срок требования ведомства он не выполнил.

После этого в отношении владельца составили еще один административный протокол. Материалы направили в суд. В ноябре 2025 года собственника признали виновным в неисполнении предписания Россельхознадзора и вновь оштрафовали.

Следующим этапом стала процедура изъятия земли. В январе 2026 года Россельхознадзор передал материалы в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области для обращения в суд. В результате Куменский районный суд принял решение об изъятии у владельца участка площадью 14,72 га.