В Кирове 16-летний подросток на питбайке сбил девушку: пострадали оба

Фото: Госавтоинспекция Кировской области

В воскресенье, 26 июля, в Кирове 16-летний подросток на питбайке Kayo сбил 26-летнюю девушку, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

Авария произошла в 20.10. 16-летний подросток ехал на питбайке по улице Воровского. Неподалеку от дома №42 водитель сбил 26-летнюю девушку.

В результате ДТП пострадали два человека. Травмы получили водитель питбайка и девушка.

«По факту ДТП проводится проверка, выясняются причины и условия происшествия», – говорится в сообщении.

Всего за период с 24 по 26 июля в Кировской области произошло 14 ДТП. В результате этих происшествий пострадали в общей сложности 17 человек.