Град, ливни и ветер до 22 м/с накроют Кировскую область 28 июля

Ливни с градом обрушатся на Кировскую область 28 июля. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Кировской области предупредили об ухудшении погоды во вторник, 28 июля. В отдельных районах региона прогнозируются сильные осадки и опасные метеорологические явления.

По данным предупреждения, местами по области ожидаются ливни, грозы и град. При этом порывы ветра могут достигать 22 метров в секунду.

Жителям рекомендуют закрывать окна и во время непогоды держаться подальше от деревьев, линий электропередачи, слабо закрепленных конструкций и построек. Также не следует спускаться в заглубленные помещения, которые могут оказаться подтоплены во время сильного дождя.

Автомобилистов просят выбирать скорость с учетом погодных условий. Владельцам частных домов рекомендуют заранее проверить дренажные системы и подготовить их к отводу большого количества дождевой воды.

При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо звонить по единому номеру экстренных служб 112.