В Кирове четырехлетний ребенок выпал из окна: полиция проводит проверку

В Кирове четырехлетний ребенок выпал из окна на четвертом этаже Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кирове четырехлетний ребенок выпал из окна, расположенного на четвертом этаже, по факту случившегося проводится проверка. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

Инцидент произошел в микрорайоне Радужный. Из окна четвертого этажа одного из домов по переулку Школьному выпал ребенок. Мальчик был в квартире с матерью. Она оставила сына без присмотра в комнате. Там было открыто окно. Мальчик залез на подоконник.

«К моменту, когда ребенок не удержался и сорвался вниз, ребёнка заметили очевидцы, успели растянуть одеяло и поймать его», – рассказали в полиции.

В ведомстве добавили, что на место прибыла скорая. Медики осмотрели ребенка и не обнаружили у него травм. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

«Полицейские проводят проверку, действиям матери будет дана правовая оценка», – говорится в сообщении.