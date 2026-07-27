Пенсионерка из Кирова чуть не отдала мошенникам 1 миллион рублей

Специалисты возбудили уголовное дело. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает УМВД России по Кировской области, накануне 84-летней потерпевшей позвонила неизвестная. Под видом следователя она убедила гражданку в том, что мошенники перечислили ей 1 млн рублей.

Неизвестные якобы украли эти деньги у какого-то пенсионера и теперь через счет кировчанки хотят отправить их на финансирование Украины.

После этого потерпевшей позвонил второй злоумышленник. Он представился банковским юристом, приказал снять все деньги со вклада и хранить их дома до дальнейших распоряжений.

Чтобы избежать ответственности, напуганная пенсионерка последовала инструкциям неизвестных, обратилась в банк и подала заявление на снятие имевшихся у нее 1 млн 100 тысяч рублей.

Сотрудники банка объяснили женщине, что ее пытались обмануть, и сообщили об этом в полицию. На данный момент специалисты возбудили уголовное дело и расследуют его.