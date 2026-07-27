49-летняя жительница Вятских Полян получила наказание за пьяное вождение

Автомобиль нарушительницы конфисковали. Фото: прокуратура Кировской области.

Как сообщает прокуратура Кировской области, днем 14 апреля прошлого года 49-летняя подсудимая ехала на машине «Шевроле Лачетти» по улицам Вятских Полян. При этом женщина была пьяна.

Ее остановили сотрудники полиции. Специалисты выяснили, что ранее гражданку уже привлекали к административной ответственности за аналогичное нарушение.

В результате ее признали виновной по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость).

Суд назначил женщине наказание в виде 150 часов обязательных работ и лишил ее водительских прав на 2 года. Кроме того, специалисты конфисковали автомобиль нарушительницы.