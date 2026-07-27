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НовостиОбщество27 июля 2026 10:00

На 39-летнего кировчанина завели уголовное дело из-за неуплаты алиментов

Мужчина задолжал более 370 тысяч рублей
Мария КУЗНЕЦОВА
Административное наказание на гражданина не подействовало.

Административное наказание на гражданина не подействовало.

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает ГУФССП России по Кировской области, 39-летний кировчанин долгое время уклонялся от своих обязанностей и не платил алименты на содержание несовершеннолетней дочери.

Размер задолженности превысил 370 тысяч рублей. Добровольно погасить ее гражданин даже не пытался. Приставы привлекли его к административной ответственности, однако на горе-отца это никак не подействовало.

Тогда специалисты возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей). Только после этого мужчина незамедлительно погасил весь долг.